Военное положение в Донбассе: что сулят гражданам нововведения от 19 октября

Правительством России было принято решение перенять «пандемийный» опыт и не распространять одни и те же меры на всю территорию государства. Таким образом, в зависимости от ситуации и степени предполагаемой угрозы, регионы будут разделены на четыре уровня готовности. Максимальный уровень реагирования и военное положение объявлено на местах, где по сути ведутся активные боевые действия: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.