Военное положение в Донбассе: что сулят гражданам нововведения от 19 октября

Сегодня президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности страны объявил о введении военного положения в — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. ФАН узнал о введенных мерах и объяснило, что сулит гражданам изменение статуса новых российских территорий.
Четыре уровня готовности
Правительством России было принято решение перенять «пандемийный» опыт и не распространять одни и те же меры на всю территорию государства. Таким образом, в зависимости от ситуации и степени предполагаемой угрозы, регионы будут разделены на четыре уровня готовности. Максимальный уровень реагирования и военное положение объявлено на местах, где по сути ведутся активные боевые действия: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
Военное положение — это особый правовой режим, при котором власти могут ограничивать права и свободы российских граждан и иностранцев. Экономика регионов может быть перестроена под нужды армии. Кроме того, вводится:
— комендантский час;
— военная цензура;
— сухой закон;
— запрет или ограничение выбора места жительства;
— запрет на выезд из страны;
— запрет на забастовки, митинги, шествия;
— возможность изъятия имущества граждан в пользу нужд государства;
— возможность привлечения граждан к работам по обеспечению обороны.
Режим максимальной готовности на освобожденных территориях позволит властям и дальше принимать решения военного характера, как это было до вступления в состав России.
Средний уровень реагирования, предусматривающий возможность введения ограничений на передвижение, временное переселение людей и принятие иных оперативных мер по обеспечению безопасности вводится в приграничных регионах: Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская область и город Севастополь.
Уровень повышенной готовности вводится в Центральном и Южном федеральных округах. Данные меры позволяют властям:
— ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, где имеется угроза возникновения чрезвычайной ситуации;
— временно останавливать деятельность организаций при наличии угрозы безопасности сотрудников и других граждан;
— осуществлять иные меры, не ограничивающие прав и свобод гражданин, создание условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативных последствий.
В других регионах страны установлен уровень базовой готовности. В это время российский лидер поручил разобраться и устранить те недочеты, которые были выявлены в период частичной мобилизации.
В целом по стране сохраняется статус ведения специальной военной операции.
В регионах, кроме Донбасса, новые указы позволяют на законной основе обеспечивать военные подразделения всем необходимым, в том числе — граждан, попавших под мобилизацию, проводить режим мобилизационных пунктов, оказывать поддержку военным и их семьям.
В рамках заседания Совбеза президент сообщил о введении гарантированного размера ежемесячных выплат мобилизованным гражданам — не менее 195 тысяч рублей за каждый календарный месяц службы после зачисления в личный состав.
Оперативное реагирование
Вновь, с момента пандемии, вводится схема оперативной координации органов власти на различных уровнях. Будут созданы специальный координационный совет во главе с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным и специальная рабочая группа Госсовета под председательством Сергея Собянина. Данный принцип позволит избежать несогласованности среди обособленных органов.
Первый федеральный оперативный штаб под руководством Мишустина будет отвечать за синхронизацию действий федеральных органов исполнительной власти, направленных в первую очередь на обеспечение всем необходимым действующих Вооруженных сил РФ. Группа Госсовета будет координировать работу губернаторов по части организации территориальной обороны.
В регионах со средним, повышенным и базовым уровнем губернаторы будут координировать штабы теробороны, органы региональной и муниципальной власти, также силовые структуры: МВД, Минобороны, Росгвардию, МЧС, ФСБ, ФСО.
Стоит особо подчеркнуть, что формирование групп теробороны будет осуществляться из актуального состава сотрудников силовых органов. Гражданские могут быть привлечены только в числе добровольцев.
Ранее президент Путин заявил о необходимости скорректировать концепцию государственной миграционной политики. Это важно на фоне происходящих в мире изменений, подчеркнул российский лидер в ходе заседания Совета безопасности России.