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Минтруд: размер прожиточного минимума в 2024 году может превысить 15 тысяч рублей

Экономика
Минтруд: размер прожиточного минимума в 2024 году может превысить 15 тысяч рублей

Замглавы Минтруда России Андрей Пудов рассказал, каким может стать показатель прожиточного минимума в 2024 году. По его словам, это значение может превысить 15 тысяч рублей в месяц, передает слова чиновника агентство «Прайм».

«На 2024 год, соответственно, ПМ, по предварительным данным, составит 15 тысяч 49 рублей», — сказал он.

Повышение показателя прожиточного минимума будет означать индексацию многих других выплат. Это обусловлено тем, что значение прожиточного минимума является основным для расчетов других социальных выплат в регионах.

Ведомство ранее создало законопроект, предполагающий установку прожиточного минимума на уровне 14 375 рублей в 2023 году.
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