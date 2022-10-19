Минтруд: размер прожиточного минимума в 2024 году может превысить 15 тысяч рублей

Замглавы Минтруда России Андрей Пудов рассказал, каким может стать показатель прожиточного минимума в 2024 году. По его словам, это значение может превысить 15 тысяч рублей в месяц, передает слова чиновника агентство «Прайм».
«На 2024 год, соответственно, ПМ, по предварительным данным, составит 15 тысяч 49 рублей», — сказал он.
Повышение показателя прожиточного минимума будет означать индексацию многих других выплат. Это обусловлено тем, что значение прожиточного минимума является основным для расчетов других социальных выплат в регионах.
Ведомство ранее создало законопроект, предполагающий установку прожиточного минимума на уровне 14 375 рублей в 2023 году.