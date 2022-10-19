Экзотическую змею выловили спасатели в ванной комнате подмосковной высотки

Данный вид змей является неядовитым, но может больно укусить. Используя средства защиты, специалисты извлекли полутораметровую змею из вентиляционной шахты и доставили к себе в отряд. Владелец полоза установлен не был и старший смены Сергей Жумаев забрал змею себе, создав для нее дома необходимые условия, поделился замначальника пожарно-спасательной части.