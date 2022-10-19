Экзотическую змею выловили спасатели в ванной комнате подмосковной высотки

Сотрудники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» отловили змею в квартире многоквартирного дома в поселке Медико-Инструментальный Завод Можайского горокруга.
Как пишет сайт infoce-klin.ru, в единую службу «Система-112» обратились жильцы квартиры и сообщили, что ребенок в ванной комнате увидел пятнистую змею ярко-оранжевого цвета, уведомил замначальника пожарно-спасательной части №308 Роман Протасевич.
Оказалось, что маисовый полоз проник в помещение через вентиляционную шахту, выдавив решетку. Испуганная девочка сразу начала звать родителей, а те уже вызвали спасателей. Приехав на место инцидента, спасатели в вентиляционном отсеке нашли свернувшуюся в клубок рептилию.
Данный вид змей является неядовитым, но может больно укусить. Используя средства защиты, специалисты извлекли полутораметровую змею из вентиляционной шахты и доставили к себе в отряд. Владелец полоза установлен не был и старший смены Сергей Жумаев забрал змею себе, создав для нее дома необходимые условия, поделился замначальника пожарно-спасательной части.