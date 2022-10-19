Bloomberg: «потолок» цен на российскую нефть станет испытанием для танкерной отрасли

Другим последствием ограничения стоимости российского ресурса станет невозможность обеспечения низких цен на топливо, чего так хочет добиться Вашингтон. Инициаторы санкций не учитывают того, что не все страны согласны на введение лимита, а следовательно, предложенный «потолок» может дать обратный эффект роста цен.