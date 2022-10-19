Bloomberg: «потолок» цен на российскую нефть станет испытанием для танкерной отрасли

Ведение Евросоюзом «потолка» цен на российскую нефть поставит танкерную отрасль перед нелегким выбором — следовать европейской политике или отправиться на параллельный рынок, где поставки осуществляются по правилам Москвы, пишет Bloomberg.
Другим последствием ограничения стоимости российского ресурса станет невозможность обеспечения низких цен на топливо, чего так хочет добиться Вашингтон. Инициаторы санкций не учитывают того, что не все страны согласны на введение лимита, а следовательно, предложенный «потолок» может дать обратный эффект роста цен.
Согласно новому пакету европейских санкций, владельцам танкеров будет запрещено пользоваться услугами Евросоюза в сфере страхования в случае транспортировки топлива, стоимость которого выше установленного предела. Эта норма распространится на всю сырую нефть. В Еврокомиссии рассчитывают, что эта мера ударит по российским экономическим интересам.
Между тем министр финансов США Джанет Йеллен назвала цифру, которой необходимо ограничить цену российской нефти. Западу следует попытаться установить предельную стоимость на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель, цитирует главу американского ведомства «ФедералПресс».