Число жертв наводнений и оползней в Венесуэле продолжает расти

Сильные наводнения в Венесуэле продолжают отнимать у жителей страны кров, а иногда и жизнь. Сообщается о трех погибших в городе Маракай, где после ливня, ставшего причиной прорыва плотины, оказались затоплены и завалены грязью улицы и дома.
Маракай в штате Арагуа оказался в эпицентре буйства стихии: после сильнейшего ливня потоки жидкой грязи с камнями и вырванными деревьями обрушились на город, заблокировав основные транспортные артерии. В усиленном режиме работают службы спасения, правоохранители и сотрудники коммунальных служб. Последние расчищают дороги с помощью грузовиков и бульдозеров, помогают местным жителям вывозить пожитки из домов, чтобы избежать еще большего ущерба. На место наводнения прибыла вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.
«Сейчас у нас два фронта работ в штате Арагуа. Один в Лас-Техериасе, как вы хорошо знаете. Мы работаем там без отдыха уже десять дней. Спасаем людей, даем кров лишившимся домов, помогаем как можем. А второй «фронт» сейчас открылся здесь, в Эль-Кастаньо», — рассказала политик.
По данным властей, по меньшей мере три человека погибли в результате наводнения в пригороде Маракая. Всего пострадали около 50 семей. За последние недели ливни в штате Арагуа оставили без крова сотни людей и унесли жизни десятков венесуэльцев. 8 октября масштабный оползень сошел в городе Лас-Техериас. В результате погибло не менее 54 человек.