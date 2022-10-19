Число жертв наводнений и оползней в Венесуэле продолжает расти

По данным властей, по меньшей мере три человека погибли в результате наводнения в пригороде Маракая. Всего пострадали около 50 семей. За последние недели ливни в штате Арагуа оставили без крова сотни людей и унесли жизни десятков венесуэльцев. 8 октября масштабный оползень сошел в городе Лас-Техериас. В результате погибло не менее 54 человек.