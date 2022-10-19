Власти Индии рассмотрят предложение о «потолке» цен на российскую нефть

Страны G7 ранее договорились о введении ограничения на стоимость отечественного черного золота. Вице-премьер России Александр Новак вскоре назвал эту идею полным абсурдом. По его словам, Москва не станет сотрудничать с теми компаниями и государствами, которые поддержат эту инициативу.