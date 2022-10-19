Власти Индии рассмотрят предложение о «потолке» цен на российскую нефть

Правительство Индии подумает над присоединением к предложению западных стран об ограничении стоимости нефти из России, заявил министр нефти и природного газа страны Хардип Сингх Пури.
Глава иностранного ведомства уточнил, что Нью-Дели получил информацию об инициативе. Однако пока страна не готова озвучить свое мнение по этому вопросу, передает Reuters.
«Индия изучит предложение Запада ввести потолок цен на российскую нефть. Мы рассмотрим это», — резюмировал министр.
Страны G7 ранее договорились о введении ограничения на стоимость отечественного черного золота. Вице-премьер России Александр Новак вскоре назвал эту идею полным абсурдом. По его словам, Москва не станет сотрудничать с теми компаниями и государствами, которые поддержат эту инициативу.