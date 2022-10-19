Кулеба сообщил о начале передачи греческих БМП-1 Украине

Греция начала передачу ВСУ бронированных машин пехоты БМП-1. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в нашу армию и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны», — отметил он, принимая участие в совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.
В МИД Греции добавили, что Афины доставят для украинской армии 40 единиц бронированных машин пехоты БМП-1, впоследствии Германия отправит столько же немецких машин в Грецию.
Новостной источник ieidiseis.gr отметили, что Германия предлагает практически невооруженные немецкие «Мардеры», производство которых давно прекратилось и к ним нет основательного запаса боеприпасов.