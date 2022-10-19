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Кулеба сообщил о начале передачи греческих БМП-1 Украине

Армия
Кулеба сообщил о начале передачи греческих БМП-1 Украине

Греция начала передачу ВСУ бронированных машин пехоты БМП-1. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в нашу армию и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны», — отметил он, принимая участие в совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

В МИД Греции добавили, что Афины доставят для украинской армии 40 единиц бронированных машин пехоты БМП-1, впоследствии Германия отправит столько же немецких машин в Грецию.

Новостной источник ieidiseis.gr отметили, что Германия предлагает практически невооруженные немецкие «Мардеры», производство которых давно прекратилось и к ним нет основательного запаса боеприпасов.

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