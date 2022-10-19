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Работодателям напомнили о незаконности увольнения мобилизованного сотрудника

Общество
Работодателям напомнили о незаконности увольнения мобилизованного сотрудника

В России продолжается мобилизация, сотни тысяч мужчин отправляются в зону боевых действий, а это означает, что работодателям придется подыскивать им замену. Некоторые мобилизованные жалуются, что владельцы компаний их увольняют. Telegram-канал «Объясняем.рф» объяснил, что такие действия работодателей незаконны.

Работодатель не может уволить ни мобилизованного, ни добровольца, независимо от того, есть у него бронь или нет, передает сетевое издание Shraibikus News. На период прохождения сотрудником службы в вооруженных силах действие трудового договора лишь приостанавливается.

Также за мобилизованными и добровольцами сохраняются места в вузе. Для этого им необходимо оформить академический отпуск.
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