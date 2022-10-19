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Молодой москвич пытался пересечь границу с поддельной справкой из военкомата

Происшествия
Молодой москвич пытался пересечь границу с поддельной справкой из военкомата

В российской столице правоохранители организовали проверку в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в подделке документов, пишет новостной Telegram-канал Baza.

По данным источника, москвич пытался вылететь из аэропорта Внуково в Дубай. Во время прохождения пограничного контроля выяснилось, что мужчина числится в списках на мобилизацию, в связи с чем выезд за пределы РФ ему запрещен.

Однако россиянин не растерялся и предъявил справку из военкомата. При тщательном рассмотрении пограничники поняли, что документ является подделкой, и несостоявшийся пассажир был задержан.
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