Готовы к обороне: политолог Живов рассказал из Херсона про обстановку в городе

Херсон готов к обороне. В городе находится достаточное количество военнослужащих российской армии, боевой дух на высоком уровне. Сам город в достаточной мере укреплен. Об этом в беседе с ФАН с места событий рассказал политолог Алексей Живов.
Сегодня, 19 октября, на заседании Совета безопасности РФ президент Владимир Путин распорядился ввести военное положение на территории четырех новых областей страны: Херсонской, Запорожской, а также в ЛНР и ДНР. В Херсонской области уже продолжительное время ведутся бои.
«Во-первых, по моим данным, в Херсоне находится группировка российских вооруженных сил в несколько десятков тысяч человек. Во-вторых, общаюсь с командирами подразделений с фронта. Ни у кого нет никакого панического настроения, никто никуда отступать и убегать не собирается. Напротив, все ждут команды командующего СВО. Готовы обороняться и наступать по необходимости. Сам Херсон укреплен, в достаточной степени защищен. Правобережье никто оставлять не собирается. В самом городе пока обстановка спокойная. Хотя, конечно, несколько нервная. Потому что все ожидают масштабного наступления. Но я уверен, что российские войска такое масштабное наступление отразят», — рассказал эксперт.
Напомним, что вечером 18 октября было объявлено об эвакуации гражданского населения Херсона. В правительстве РФ сообщили, что жителям Херсонской области выдадут жилищные сертификаты, по которым они смогут выбрать квартиру в любом регионе.