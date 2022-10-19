Укрепление обороны Донбасса: ФАН показывает, где проходит «Линия Вагнера»

В зоне своей ответственности «музыканты» строят серьезные укрепрайоны. При этом они добросовестно создают надежные позиции даже там, откуда наступления врага не ожидается. Это необходимо на случай любых непредвиденных событий, поскольку бойцы осознают, что недооценивать противника нельзя. Особенно при условии, что на стороне украинской армии воюет большое число квалифицированных иностранных наемников с боевым опытом.