Международная редакция ФАН подготовила инфографику, чтобы показать, как и где проходит «Линия Вагнера», призванная остановить возможное продвижение врага в регионе.
Создание подобных инженерных сооружений в условиях спецоперации имеет принципиальное значение. Киевский режим в рамках длительной мобилизации пополняет ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданами, которых массово шлет на российские позиции.
Укрепления, возводимые сотрудниками «ЧВК Вагнера», призваны в случае наступления остановить его, не допустив прорыв фронта в Донбассе.
В зоне своей ответственности «музыканты» строят серьезные укрепрайоны. При этом они добросовестно создают надежные позиции даже там, откуда наступления врага не ожидается. Это необходимо на случай любых непредвиденных событий, поскольку бойцы осознают, что недооценивать противника нельзя. Особенно при условии, что на стороне украинской армии воюет большое число квалифицированных иностранных наемников с боевым опытом.
В возведении фортификационных сооружений используется не только ручной труд, но и специализированные машины вроде землеройной МДК-3, которая за один день способна пройти от 800 до 1000 метров. С ее помощью создаются валы и широкие траншеи: после наезда на возвышение вражеский танк опрокидывается в ров.
Участие сотрудников «ЧВК Вагнера» в процессе создания своей «линии» обусловлено их боевым опытом — с самого начала спецоперации эти подразделения показали, что никогда не сдают занятых ими позиций.
Российские добровольцы, действуя относительно небольшим числом, демонстрируют высокую эффективность. Это доказывается успешными операциями по освобождению Попасной, Клинового, Покровского, Углегорской ТЭЦ и других стратегических точек, позволивших им преуспеть в наступлении на Бахмутском направлении.