Мужчина убил брата табуреткой во время пьяной ссоры в Шахтах

Трагедия случилась 14 октября на Миргородской улице в городе Шахты. Во время ссоры один из братьев схватил табуретку и обрушил ее на голову родственника. Полученная черепно-мозговая травма оказалась слишком серьезной, и вскоре пострадавший скончался в больнице.