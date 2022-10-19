Мужчина убил брата табуреткой во время пьяной ссоры в Шахтах

Пьяная ссора двух братьев из Ростовской области закончилась убийством одного из них. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СК.
Трагедия случилась 14 октября на Миргородской улице в городе Шахты. Во время ссоры один из братьев схватил табуретку и обрушил ее на голову родственника. Полученная черепно-мозговая травма оказалась слишком серьезной, и вскоре пострадавший скончался в больнице.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.