Путин поручил волонтерам #МыВместе и ОНФ взять под контроль поддержку семей мобилизованных

Президент России Владимир Путин поручил Общероссийскому народному фронту (ОНФ), волонтерам и движению #МыВместе взять под контроль оказание поддержки семьям мобилизованных.
Такое же поручение поступило главам субъектов Российской Федерации. Помощь должна быть оказана людям, чьи родные призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации — детям, женам, родителям и близким защитников, заявил Путин на заседании Совбеза РФ.
«Поручаю главам регионов совместно с Народным фронтом и движением #МыВместе, волонтерами взять под контроль оказание всесторонней поддержки тем, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации», — отметил российский лидер.
Частичная мобилизация началась в России с 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу объяснил, что мера необходима для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.