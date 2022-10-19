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Путин поручил волонтерам #МыВместе и ОНФ взять под контроль поддержку семей мобилизованных

Общество
Путин поручил волонтерам #МыВместе и ОНФ взять под контроль поддержку семей мобилизованных

Президент России Владимир Путин поручил Общероссийскому народному фронту (ОНФ), волонтерам и движению #МыВместе взять под контроль оказание поддержки семьям мобилизованных.

Такое же поручение поступило главам субъектов Российской Федерации. Помощь должна быть оказана людям, чьи родные призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации — детям, женам, родителям и близким защитников, заявил Путин на заседании Совбеза РФ.

«Поручаю главам регионов совместно с Народным фронтом и движением #МыВместе, волонтерами взять под контроль оказание всесторонней поддержки тем, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации», — отметил российский лидер.

Частичная мобилизация началась в России с 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу объяснил, что мера необходима для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
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