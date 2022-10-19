МОК должен заниматься спортом, а не политикой: депутат Свищев объяснил, в чем неправ Томас Бах

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался против политизации в спорте и наказания спортивных организаций из России и Белоруссии. Он считает, что в спорте не стоит быть более политизированными, чем политики. Заявление Баха прокомментировал для ФАН председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
«Я вообще против политизации спорта — вообще какой-либо, даже минимальной, политизации спорта. Я думаю, что в будущем, когда будут избираться президенты федераций, их кандидатуры надо внимательно выбирать, и одним из критериев должна быть аполитичность и отсутствие принадлежности к какой-либо политической стороне. Потому что наша задача (в том числе политических партий) — чтобы спортсмены, независимо от того, к какой стране относятся, какого цвета кожи, какой у них паспорт, какая вера, были в безопасности на любых соревнованиях, чтобы их права защищали, в том числе Международный олимпийский комитет. Чтобы никто не имел права давать рекомендации, которые дает господин Бах, по отстранению спортсменов из-за конфликтной ситуации на Украине», — подчеркнул парламентарий важность принципа, что спорт вне политики.
Таким образом, Томас Бах не выполняет свои обязанности, считает Свищев. Как говорил сам глава МОК, «в целях безопасности» дальнейших спортивных мероприятий, безопасности спортсменов, он должен был каким-то специальным образом обеспечивать ее, организовать специальную структуру, либо подразделение. За безопасность мероприятий, спортсменов всегда отвечают организатор и принимающая сторона.
«Вот поэтому господин Бах может и должен контролировать, но не должен вмешиваться ни в какие политические конфликты. Олимпийский комитет должен заниматься спортом, развивать соревнования, продвигать принципы олимпизма, но ни в коем случае не вмешиваться в политику. Поэтому господин Бах немного лукавит. Он неоднократно делал противоречивые заявления, неоднократно сначала говорил, давайте отстраним, давайте не будем допускать россиян, потом говорил, что он против полного отстранения россиян от спорта, вот давайте дадим право участвовать в нейтральном статусе. Слушайте, все наши спортсмены должны выступать, впрочем, как спортсмены любой страны, должны выступать под своим национальным флагам, со своей атрибутикой, со своими гимнами. Поэтому Томас Бах, прежде всего, должен именно это отслеживать и отстаивать», — заключил глава комитета ГД РФ по физической культуре и спорту.
Ранее Дмитрий Свищев предложил внести спортсменов с недавно вошедших в состав РФ территорий в пул ФМБА.