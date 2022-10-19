МОК должен заниматься спортом, а не политикой: депутат Свищев объяснил, в чем неправ Томас Бах

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался против политизации в спорте и наказания спортивных организаций из России и Белоруссии. Он считает, что в спорте не стоит быть более политизированными, чем политики. Заявление Баха прокомментировал для ФАН председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.