В Ивановскую область пришел еще один авиаперевозчик

Nordwind Airlines обладает парком более вместительных и комфортабельных самолетов «Эмбраер-190» на 110 пассажирских мест. На них с третьего ноября можно будет осуществлять рейсы в Санкт-Петербург по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Время в пути составит один час 35 минут.