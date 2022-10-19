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В Ивановскую область пришел еще один авиаперевозчик

Общество
В Ивановскую область пришел еще один авиаперевозчик

Начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук рассказал о расширении транспортной доступности региона.

По словам Вавринчука, благодаря авиаперевозчику Nordwind Airlines увеличится число рейсов между Иваново и Санкт-Петербургом. Как пояснил Вавринчук, направление Иваново-Санкт-Петербург пользуется высоким спросом у жителей региона, сообщает «Власть. ИО».

Nordwind Airlines обладает парком более вместительных и комфортабельных самолетов «Эмбраер-190» на 110 пассажирских мест. На них с третьего ноября можно будет осуществлять рейсы в Санкт-Петербург по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Время в пути составит один час 35 минут.
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