Центробанк РФ установил официальные курсы валют на 20 октября

Нацвалюта США в четверг будет торговаться на отметке в 61,5905 рубля, уменьшившись на 11,27 копейки. Курс евро продемонстрировал похожую динамику. Его стоимость будет составлять 60,1086 рубля, снизившись на 42,14 копейки. Российский финансовый регулятор устанавливает курсы валют к рублю в рабочие дни, используя рыночные данные Московской биржи.