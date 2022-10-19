Центробанк РФ установил официальные курсы валют на 20 октября

Курсы доллара и евро по отношению к рублю, установленные на 20 октября, продемонстрировали снижение показателей, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.
Нацвалюта США в четверг будет торговаться на отметке в 61,5905 рубля, уменьшившись на 11,27 копейки. Курс евро продемонстрировал похожую динамику. Его стоимость будет составлять 60,1086 рубля, снизившись на 42,14 копейки. Российский финансовый регулятор устанавливает курсы валют к рублю в рабочие дни, используя рыночные данные Московской биржи.
Коэффициенты российских индексов на Мосбирже ранее пошли на спад в коридоре 2,43-2,69%. Это произошло после выступления главы государства Владимира Путина на Совете безопасности страны.