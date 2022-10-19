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Экс-футболист «Зенита» Гасилин считает возможный выход России из состава УЕФА ошибкой

Спорт
Экс-футболист «Зенита» Гасилин считает возможный выход России из состава УЕФА ошибкой

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Гасилин выступил против ухода России из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Алексей Гасилин скептически отнесся к возможному уходу России из УЕФА в азиатскую конфедерацию. Своим мнением на этот счет воспитанник «Зенита», выступающий в Медиалиге, поделился в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Мы можем строить какой-то маленький мостик в сторону Востока. Все равно все понимают, что уходить из УЕФА будет ошибкой. Потому что обратно мы не вернемся. Не надо уходить», — подчеркнул Гасилин.

В настоящее время российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Это связано с проведением спецоперации ВС РФ на Украине.
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