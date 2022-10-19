Bloomberg: «сердечные» отношения Путина и Эрдогана пришлись не по вкусу США

США пришли в ярость от «сердечных» отношений президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом рассказали корреспонденты Bloomberg.
Они объяснили, что коллективный Запад стремится сформировать единый международный фронт против Москвы. Однако турецкий лидер, выступающий в защиту своего коллеги из РФ, препятствует этому.
«Официальные лица США провели переговоры с турецкими коллегами относительно соблюдения экономических ограничений, введенных против России. Это можно назвать последним шагом Запада, направленным на то, чтобы заставить Анкару занять более жесткую позицию в отношении Москвы», — отметили обозреватели.
Ранее глава Турции сообщил о результатах последней встречи с президентом России. По словам Эрдогана, политикам удалось договориться о создании в республике газового хаба.