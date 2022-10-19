Начальник штаба ВС Нигерии раскритиковал власть за отсутствие необходимой поддержки в борьбе с терроризмом

Абуджа, 19 октября. Начальник штаба Вооруженных сил Нигерии подвел промежуточные итоги борьбы с запрещенной в РФ организацией «Боко Харам»✱. Генерал Лаки Ирабор выступил на выездном совещании совета министров республики с отчетом о положении безопасности в стране.
За 13 лет активных действий террористическая группировка нанесла государству ущерб в размере 9 миллиардов долларов США (3,24 триллиона нигерийских найр). В результате боевых действий погибло около 100 тысяч мирных жителей, более 2 миллионов граждан стали беженцами.
Генерал также отметил ряд иных негативных тенденций. По его словам, власти страны недостаточно финансируют вооруженные силы. Армия получила лишь треть ресурсов от планируемого объема поставок оружия и техники. Ирабор заявил, что правительство тратит на оборонную промышленность 0,5% средств, чего недостаточно для успешной борьбы с боевиками.
Глава Комиссии по развитию северо-востока Нигерии (NEDC) Мохаммед Алкали поддержал коллегу и рассказал, что ряд регионов страны остро нуждается в учителях:
«Более 40–50% учителей либо убиты, либо захвачены в плен террористами из так называемой "Боко Харам". Они являются основной мишенью радикальных исламистов».
Ранее боевики атаковали общину Лапай в центральной части Нигерии. В результате нападения радикалы убили двух и похитили более 30 мирных жителей.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация