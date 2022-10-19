Начальник штаба ВС Нигерии раскритиковал власть за отсутствие необходимой поддержки в борьбе с терроризмом

Генерал также отметил ряд иных негативных тенденций. По его словам, власти страны недостаточно финансируют вооруженные силы. Армия получила лишь треть ресурсов от планируемого объема поставок оружия и техники. Ирабор заявил, что правительство тратит на оборонную промышленность 0,5% средств, чего недостаточно для успешной борьбы с боевиками.