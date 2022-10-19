Мужчина задушил экс-возлюбленного своей сожительницы в подмосковном лесу

В Подмосковье суд арестовал 44-летнего жителя российской столицы. Мужчине инкриминируют убийство экс-бойфренда его возлюбленной, сообщает пресс-служба регионального СК.
Инцидент произошел 14 октября. Девушка позвонила своему сожителю и пожаловалась на недавно вышедшего из тюрьмы экс-возлюбленного, который приехал в ее квартиру.
Мужчина собрал наручники, скотч и перцовый баллончик, приехал в дом женщины и повязал ее бывшего ухажера и вывез в лес около деревни Ровеньки. Там он задушил соперника и сбежал.
Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.