Главред RT Симоньян высказала сомнение в уравновешенности и здравомыслии президента США

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян позволила себе сравнить администрацию США со своим бывшим начальником на ТВ, который, по словам медиаменеджера, не блистал умом и выдержкой.
Как пишет РИА «ТВОИ Новости», Симоньян отреагировала таким образом на очередной опус из Вашингтона, в котором американские управленцы заявили, якобы мир нуждается в том, чтобы им правили Соединенные Штаты Америки.
В связи с этой сентенцией эксперт вспомнила о своем негативном опыте, когда она впервые в 18 лет устроилась работать на региональное ТВ. По словам главреда, ее первый руководитель не обладал необходимыми компетенциями для занимаемой должности, имел при этом весьма несносный характер и необоснованное самомнение. Работу под его началом журналист сравнила с удовольствием находиться в подчинении потерявших связь с реальностью американских властей.