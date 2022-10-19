Главред RT Симоньян высказала сомнение в уравновешенности и здравомыслии президента США

В связи с этой сентенцией эксперт вспомнила о своем негативном опыте, когда она впервые в 18 лет устроилась работать на региональное ТВ. По словам главреда, ее первый руководитель не обладал необходимыми компетенциями для занимаемой должности, имел при этом весьма несносный характер и необоснованное самомнение. Работу под его началом журналист сравнила с удовольствием находиться в подчинении потерявших связь с реальностью американских властей.