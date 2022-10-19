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Главред RT Симоньян высказала сомнение в уравновешенности и здравомыслии президента США

Общество
Главред RT Симоньян высказала сомнение в уравновешенности и здравомыслии президента США

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян позволила себе сравнить администрацию США со своим бывшим начальником на ТВ, который, по словам медиаменеджера, не блистал умом и выдержкой.

Как пишет РИА «ТВОИ Новости», Симоньян отреагировала таким образом на очередной опус из Вашингтона, в котором американские управленцы заявили, якобы мир нуждается в том, чтобы им правили Соединенные Штаты Америки.

В связи с этой сентенцией эксперт вспомнила о своем негативном опыте, когда она впервые в 18 лет устроилась работать на региональное ТВ. По словам главреда, ее первый руководитель не обладал необходимыми компетенциями для занимаемой должности, имел при этом весьма несносный характер и необоснованное самомнение. Работу под его началом журналист сравнила с удовольствием находиться в подчинении потерявших связь с реальностью американских властей.
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