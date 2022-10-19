Корнилов констатировал провал стратегии украинских «диванных» экспертов

Политолог Владимир Корнилов напомнил, что несмотря на заявления украинских политиков о попытках ВСУ взять Херсон в марте-апреле, он по-прежнему не захвачен, об этом он сообщил во время беседы с корреспондентом ФАН.
В среду, 19 октября президент РФ Владимир Путин заявил о введении военного положения на территории четырех новых регионов.
«Не надо питать иллюзий, что Украина откажется от планов взятия Херсона. Планы не скрываются, его хотят взять до наступления холодов, до зимы. Если не получится, это тоже, в общем то, озвучивается прямо украинскими "диванными стратегами", то сделать из него, по сути дела, блокадный Ленинград отрезав от снабжения, воды, продовольствия и так далее. Собственно, почему и начата эвакуация мирных жителей, чтобы не позволить врагу осуществить данный план», — заявил Корнилов.
По мнению Владимира Корнилова, попытки наступления на Херсон делались на протяжении длительного времени.
«Алексей Арестович (советник офиса Зеленского. — Прим. ФАН) начал говорить, что Херсон вот-вот сдадут еще в марте-апреле и с тех пор постоянно это повторяет, но эти попытки не увенчались успехом», — подчеркнул политолог.
Ранее немецкий политолог раскрыл план Германии по уничтожению Украины.