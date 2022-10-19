«Мы активно работаем»: Пригожин подтвердил сооружение «Линии Вагнера» в Донбассе

Журналисты РИА «Новый день» обратили внимание на то, что Евгений Пригожин принимает участие в возведении фортификационных сооружений под названием «Линия Вагнера». Издание поинтересовалось у бизнесмена, намерен ли он строить подобные сооружения на соседних с ЛНР и ДНР территориях.