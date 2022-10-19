«Мы активно работаем»: Пригожин подтвердил сооружение «Линии Вагнера» в Донбассе

Предприниматель Евгений Пригожин подтвердил факт проведения работ по сооружению «Линии Вагнера» на территории республик Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».
Президент РФ Владимир Путин 19 октября объявил о введении военного положения в четырех новых регионах страны, а также о внедрении среднего уровня реагирования в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.
Журналисты РИА «Новый день» обратили внимание на то, что Евгений Пригожин принимает участие в возведении фортификационных сооружений под названием «Линия Вагнера». Издание поинтересовалось у бизнесмена, намерен ли он строить подобные сооружения на соседних с ЛНР и ДНР территориях.
Пресс-служба «Конкорда» опубликовала ответ бизнесмена. Пригожин рассказал, где именно сейчас возводятся такие заграждения и кто несет за них ответственность.
«На сегодняшний день "Линия Вагнера" активно возводится на границах Луганской и частично Донецкой областей, а также внутри них. Собственно говоря, в основной зоне ответственности "ЧВК Вагнера"», — сказал предприниматель.
Плюс ко всему активная работа в этом направлении проводится с Белгородской областью, куда две недели назад бизнесмен отправил своего представителя — Героя России Андрея Богатова.
«Он занимается не только возведением оборонительных сооружений, но и созданием народного ополчения на территории Белгородской области. Несколько предприятий производит там необходимые элементы для фортификационных сооружений, а инструкторы "ЧВК Вагнера" обучают граждан, которые будут защищать границы области. Безусловно, мы готовы оказать всевозможную поддержку и другим областям, которым необходимо позаботиться о своей обороне», — заключил Пригожин.
Предприниматель ранее призвал выстроить заградительные сооружения на границе России и Украины. По его словам, весь сознательный бизнес и все сознательные граждане должны быть готовы всеми способами отразить агрессию ВСУ.