Владимир Джаралла: украинские власти с удовольствием выполняют функцию тарана против России

Накануне Верховная рада Украины большинством голосов признала Чеченскую Республику «территорией, оккупированной Россией» Как сообщил по этому поводу ФАН российский политолог Владимир Джаралла, в Киеве занимаются подобными опасными глупостями исключительно в угоду своим западным кураторам.
Украинские парламентарии приняли документ, в котором Чечня названа «временно оккупированной» территорией РФ, якобы вошедшей в ее состав в результате «вооруженной агрессии, совершенной в нарушение Устава ООН». За соответствующий законопроект проголосовали 287 депутатов, 64 не участвовали в голосовании. При этом ряд украинских СМИ и политиков почему-то сообщил, что украинский парламент якобы признал суверенитет, то есть независимость, Чечни от России. Но, на самом деле, это не так. Проект постановления «О признании независимости Ичкерии», который в июле внесли в Раду депутаты-националисты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов, в украинском парламенте пока не рассматривали.
Напомним, проект постановления о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия (террористическая организация, запрещена в Российской Федерации) появился на сайте Рады 12 июля. Тогда на эту инициативу отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров — он заявил, что украинские депутаты «потеряли связь с реальностью, так как Ичкерии даже на бумаге давно не существует». По мнению аналитиков, скандальное постановление депутаты Рады могли принять, чтобы нанести оскорбление членам чеченских спецподразделений, участвующих в спецоперации на стороне РФ. При этом в военных действиях на стороне ВСУ также участвуют чеченцы-сторонники Ичкерии. В августе 2022-го Рамзан Кадыров объявил им кровную месть.
Как сообщил по этому поводу ФАН российский политолог Владимир Джаралла, тем самым украинские депутаты демонстрируют «безумную агонию».
«Я думаю, что подобные решения на уровне Верховной рады — это признаки безумной агонии украинской власти, они уже не думают ни о каких последствиях своих политических шагов. Уверен, что России не стоит даже обращать внимание на подобные решения. Впрочем, после нашей военной победы такие «вредительские» шаги режима Зеленского не будут иметь решительно никакого значения», — указал аналитик.
По его мнению, такие судорожные политические движения, по мысли киевских политиков, могут быть «ответом» на успешные референдумы по присоединению, проведенные Россией в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях.
«Украинская сторона в этом плане повторяет все те политические установки, которые отрабатываются врагами России на Западе. Речь идет о расчленении России (в случае военного поражения на Украине), ликвидации ее ядерного потенциала, и, в конечном счете, о ликвидации нашего государства, как такового. В соответствии с этой парадигмой и действуют политики Украины, которых Запад назначил на роль главного «тарана против РФ». Понятно, что самим лидерам Запада этот «таран» абсолютно не жалко. Но самое противное в том, что нынешние правители Украины выполняют эту функцию с удовольствием», — заключил политолог Джаралла.
Ранее Владимир Джаралла высказал свое видение возможного развития ситуации вокруг Херсона.