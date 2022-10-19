Владимир Джаралла: украинские власти с удовольствием выполняют функцию тарана против России

Украинские парламентарии приняли документ, в котором Чечня названа «временно оккупированной» территорией РФ, якобы вошедшей в ее состав в результате «вооруженной агрессии, совершенной в нарушение Устава ООН». За соответствующий законопроект проголосовали 287 депутатов, 64 не участвовали в голосовании. При этом ряд украинских СМИ и политиков почему-то сообщил, что украинский парламент якобы признал суверенитет, то есть независимость, Чечни от России. Но, на самом деле, это не так. Проект постановления «О признании независимости Ичкерии», который в июле внесли в Раду депутаты-националисты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов, в украинском парламенте пока не рассматривали.