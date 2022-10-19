Бойцы спецназа турецких ВМС обезвредили плавучую мину у черноморского побережья

В Черном море вблизи города Кыркларэли спецназ ВМС Турции нейтрализовал плавучую мину. Об этом заявило минобороны страны в Twitter.
По словам представителя МО Турции, в район обнаружения плавучей мины оперативно отправлена бригада пловцов ВМС.
«Мина была безопасным способом обезврежена», — говорится в сообщении.
С момента подписанной 22 июля в Стамбуле зерновой сделки, это единственное происшествие с обнаружением мин вблизи турецкого побережья.
Глава минобороны Турции Хулуси Анкар заявил, что вооруженные силы располагают возможностями для борьбы с минами в Черном море. По мнению Акара, для борьбы с ними мобилизованы корабли турецких ВМС, беспилотники и рота спецназа.
Центр общественных связей ФСБ ранее опубликовал, что установленные украинскими военными в Черном море мины могут двигаться в сторону Босфора. Точное количество мин неизвестно, но возможно, речь идет о нескольких сотнях.