Украинский политик Пашинский похвалил действия ВС РФ в ходе разговора с пранкерами

Российская армия ведет боевые действия с большой эффективностью, увязывая работу артиллерии с данными полученными при помощи беспилотников. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Сергей Пашинский в ходе общения с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, говорившими от имени бывшего посла США в России Майклом Макфолом.