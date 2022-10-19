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Украинский политик Пашинский похвалил действия ВС РФ в ходе разговора с пранкерами

Армия
Украинский политик Пашинский похвалил действия ВС РФ в ходе разговора с пранкерами

Российская армия ведет боевые действия с большой эффективностью, увязывая работу артиллерии с данными полученными при помощи беспилотников. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Сергей Пашинский в ходе общения с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, говорившими от имени бывшего посла США в России Майклом Макфолом.

Думая, что разговаривает с американским дипломатом Пашинский отметил эффективную тактику ВС РФ по использованию одновременно в воздухе трех беспилотников «Орлан-10», сообщает РИА Новости.
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