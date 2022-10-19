Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Политолог Кедми рассказал о негласном ультиматуме Китая в связи с российской спецоперацией

Политика
Политолог Кедми рассказал о негласном ультиматуме Китая в связи с российской спецоперацией

Китайские власти выдвинули России негласный ультиматум на фоне специальной операции на Украине. Об этом рассказал израильский политолог Яков Кедми.

В Вашингтоне рассчитывали, что Пекин обозначит позицию по событиям в Восточной Европе по итогам XX съезда Коммунистической партии Китая. Однако, убежден Кедми, руководство КНР не будет делать подобные заявления.

«Китай будет определять свое отношение к России именно по тому, как будут проходить эти военные действия. Если они будут успешными, отношения будут развиваться. Если будут менее успешными, не дай бог, – тогда Китай поймет, что полагаться ему можно только на себя», — приводит слова политолога «Экономика сегодня».

Открытие XX съезда Коммунистической партии Китая состоялось 16 октября. Мероприятие проходит в Пекине.
кедми китай спецоперация украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду