Политолог Кедми рассказал о негласном ультиматуме Китая в связи с российской спецоперацией

Китайские власти выдвинули России негласный ультиматум на фоне специальной операции на Украине. Об этом рассказал израильский политолог Яков Кедми.
В Вашингтоне рассчитывали, что Пекин обозначит позицию по событиям в Восточной Европе по итогам XX съезда Коммунистической партии Китая. Однако, убежден Кедми, руководство КНР не будет делать подобные заявления.
«Китай будет определять свое отношение к России именно по тому, как будут проходить эти военные действия. Если они будут успешными, отношения будут развиваться. Если будут менее успешными, не дай бог, – тогда Китай поймет, что полагаться ему можно только на себя», — приводит слова политолога «Экономика сегодня».
Открытие XX съезда Коммунистической партии Китая состоялось 16 октября. Мероприятие проходит в Пекине.