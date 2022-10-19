Минсельхоз России сообщил о рекордном урожае зерна в 2022 году

Урожай зерна в России побил исторический рекорд в 2022 году, сообщил в официальном Telegram-канале Минсельхоз страны.
По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, на данный момент объем собранных зерновых составляет 147,5 млн тонн в бункерном весе. Он назвал этот результат безусловным успехом российских аграриев и отрасли сельского хозяйства в целом.
«При этом уборка еще продолжается», — отметил глава ведомства.
На заседании оперштаба в Минсельхозе Патрушев подтвердил, что министерство намерено выполнить планы по валовому сбору. Ведомство рассчитывает достичь 150 млн тонн, напомнил он.