В Москве восьмиклассник едва не зарезал брата-близнеца из-за отказа уступить компьютер

Инцидент произошел 18 октября в квартире на севере российской столицы. Пострадавший играл в компьютер на кухне, когда пришел его брат и попросил уступить ему гаджет. Мальчик пригрозил ударить близнеца, а тот в ответ схватил нож и воткнул его в шею «соперника».