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В Москве восьмиклассник едва не зарезал брата-близнеца из-за отказа уступить компьютер

Происшествия
В Москве восьмиклассник едва не зарезал брата-близнеца из-за отказа уступить компьютер

Московский школьник едва не погиб при нападении брата-близнеца с ножом. Причиной конфликта между мальчиками стал компьютер, информирует MK.RU.

Инцидент произошел 18 октября в квартире на севере российской столицы. Пострадавший играл в компьютер на кухне, когда пришел его брат и попросил уступить ему гаджет. Мальчик пригрозил ударить близнеца, а тот в ответ схватил нож и воткнул его в шею «соперника».

В момент ссоры в квартире находилась бабушка родственников. Она быстро вызвала скорую помощь, и ребенка госпитализировали с колото-резаной раной шеи.
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