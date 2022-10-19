В Москве восьмиклассник едва не зарезал брата-близнеца из-за отказа уступить компьютер

Московский школьник едва не погиб при нападении брата-близнеца с ножом. Причиной конфликта между мальчиками стал компьютер, информирует MK.RU.
Инцидент произошел 18 октября в квартире на севере российской столицы. Пострадавший играл в компьютер на кухне, когда пришел его брат и попросил уступить ему гаджет. Мальчик пригрозил ударить близнеца, а тот в ответ схватил нож и воткнул его в шею «соперника».
В момент ссоры в квартире находилась бабушка родственников. Она быстро вызвала скорую помощь, и ребенка госпитализировали с колото-резаной раной шеи.