Собянин: власти Москвы примут меры по повышению безопасности гражданских объектов

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на подписание президентом России Владимиром Путиным указов о дополнительных полномочиях глав субъектов страны.
Градоначальник подчеркнул, что столичные власти примут необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. На сегодняшний день никаких мер, которые бы ограничивали обычный ритм жизни города, не вводится.
«Задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и др. будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и, в основном, в рабочем режиме», — подчеркнул Собянин.
Напомним, что президент РФ также отметил необходимость собранности на всех уровнях власти в стране. Такое заявление Владимир Путин сделал во время заседания Совбеза РФ.