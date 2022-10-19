Украинские звезды не поздравили Светлану Лободу с днем рождения

Певица Светлана Лобода 18 октября отмечала юбилей — ей исполнилось 40 лет. Однако поздравлений от украинских коллег исполнительница так и не дождалась.
Лобода отметила праздник в кругу семьи, сообщает SOLENKA.INFO. Сейчас певица живет в Юрмале, где давно приобрела дом. Она старается реанимировать карьеру, ведь после отъезда из России ее доходы значительно сократились.
При этом знаменитость критикуют соотечественники, которым не нравится, что она говорит на русском языке. Хиты певицы на родном языке не пользуются популярностью, поэтому часто на корпоративах она возвращается к старым песням.