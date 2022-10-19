Американцы набросились на Байдена после его предложения о студенческих кредитах

Простые американцы вспомнили про Украину и обрушились с критикой на своего президента Джо Байдена после его публикации в Twitter о студенческих ссудах.
По словам главы Белого дома, его администрация разработала проект по облегчению долга по студенческим кредитам, который принесет выгоду среднему и рабочему классу.
«Это не коснется высшего класса», — отметил Байден.
Однако далеко не все пользователи Сети разделяют позитивные настроения президента. Юзеры подметили, что люди могли бы получить выгоду, если бы Вашингтон перестал брать деньги налогоплательщиков и отправлять их Украине.
«Я не хочу оплачивать чьи-то кредиты за учебу», — написал комментатор, ссылаясь на то, что задолженности будут покрываться на средства налогоплательщиков.
«Перестаньте обворовывать американцев!» — заключил подписчик Байдена.
Ранее сообщалось, что жители США яростно восприняли решение Байдена продать 15 миллионов баррелей нефти из стратегического запаса страны.