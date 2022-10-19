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Американцы набросились на Байдена после его предложения о студенческих кредитах

Политика
Американцы набросились на Байдена после его предложения о студенческих кредитах

Простые американцы вспомнили про Украину и обрушились с критикой на своего президента Джо Байдена после его публикации в Twitter о студенческих ссудах.

По словам главы Белого дома, его администрация разработала проект по облегчению долга по студенческим кредитам, который принесет выгоду среднему и рабочему классу.

«Это не коснется высшего класса», — отметил Байден.

Однако далеко не все пользователи Сети разделяют позитивные настроения президента. Юзеры подметили, что люди могли бы получить выгоду, если бы Вашингтон перестал брать деньги налогоплательщиков и отправлять их Украине.

«Я не хочу оплачивать чьи-то кредиты за учебу», — написал комментатор, ссылаясь на то, что задолженности будут покрываться на средства налогоплательщиков.
«Перестаньте обворовывать американцев!» — заключил подписчик Байдена.

Ранее сообщалось, что жители США яростно восприняли решение Байдена продать 15 миллионов баррелей нефти из стратегического запаса страны.
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