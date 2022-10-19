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Байдена раскритиковали за опустошение стратегического нефтяного резерва США

Весь мир
Байдена раскритиковали за опустошение стратегического нефтяного резерва США

Вашингтон, 19 октября. Администрация Белого дома планирует продолжить продажи нефти из стратегического резерва для стабилизации цен на бензин в США. Об этом со ссылкой на собственные источники в администрации Байдена сообщило издание The Wall Street Journal.

Ожидается, что в сегодняшнем обращении к нации президент Байден сообщит о выпуске на рынок очередной партии нефти объемом около 15 миллионов баррелей. Отмечается, что к такому шагу правительство прибегнет для снижения стоимости бензина на американских заправках на фоне отказа ОПЕК+ от требований администрации пересмотреть решение о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.

Байдена раскритиковали за опустошение стратегического нефтяного резерва США

По мнению стратегов Демократической партии, свежая партия нефти из стратегических запасов должна привести к снижению цен на топливо в США, что позитивно повлияет на рейтинг демократов перед предстоящими 8 ноября промежуточными выборами в Конгресс.

В то же время многие отраслевые аналитики критикуют решение Байдена, называя его популистским и неэффективным. По их мнению, стоит ожидать, что в своей речи американский президент в который раз возложит ответственность за повышение стоимости бензина на Россию, ОПЕК и владельцев заправок. В то же время основная причина подорожания топлива состоит в провальной политике по «зеленой трансформации» экономики, в рамках которой в США закрылись многие нефтеперерабатывающие заводы. Неспособность оставшихся в строю предприятий полностью удовлетворить спрос на топливо и привел к росту цен: с момента избрания Байдена средняя стоимость галлона бензина выросла в США на 1,66 доллара.

Байдена раскритиковали за опустошение стратегического нефтяного резерва США
«Политика США, направленная на отказ от потребления нефти, привела к переходу нефтеперерабатывающих заводов на возобновляемые источники энергии или полному закрытию. Эта тенденция ускорилась во время пандемии COVID-19, а затем еще больше ускорилась после инаугурации Байдена», — отметил аналитик топливной компании DTN Брайан Милн.

Эксперты указывают, что увеличение поставок нефти не сможет решить проблем с ее переработкой, а потому значительного эффекта новое сокращение запасов не принесет. Более того, в ответ на попытки США повлиять на мировые цены на нефть, руководство ОПЕК+ может прибегнуть к дополнительному сокращению добычи, что сведет на нет усилия Белого дома. В то же время дальнейшее сокращение резервов, которые находятся на минимальном уровне с 1984 года, является прямой угрозой национальной безопасности.

По мнению старшего энергетического аналитика инвестиционной компании Sanford C. Bernstein Нила Бевериджа, растущий спрос со стороны Китая, экономика которого восстанавливается после ограничений, связанных с COVID-19, приведет к новому дефициту нефти. Это может подтолкнуть стоимость барреля к 120 долларам.

Байдена раскритиковали за опустошение стратегического нефтяного резерва США
«Вот когда действительно понадобится стратегический резерв. И если резервы частично исчерпаны, это может привести к более резкому росту цен», — уверен он.

В то же время пополнение истощившихся запасов нынешняя администрация планирует осуществить при достижении нефти цены в 65—72 доллара за баррель, что в сложившихся условиях выглядит малореальным.

Некоторые наблюдатели предполагают, что действия Байдена дают основания для запуска процедуры импичмента, поскольку американский президент своими действиями пытается обеспечить выгоду для своей партии в ущерб национальным интересам США.
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