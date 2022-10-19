Байдена раскритиковали за опустошение стратегического нефтяного резерва США

В то же время многие отраслевые аналитики критикуют решение Байдена, называя его популистским и неэффективным. По их мнению, стоит ожидать, что в своей речи американский президент в который раз возложит ответственность за повышение стоимости бензина на Россию, ОПЕК и владельцев заправок. В то же время основная причина подорожания топлива состоит в провальной политике по «зеленой трансформации» экономики, в рамках которой в США закрылись многие нефтеперерабатывающие заводы. Неспособность оставшихся в строю предприятий полностью удовлетворить спрос на топливо и привел к росту цен: с момента избрания Байдена средняя стоимость галлона бензина выросла в США на 1,66 доллара.