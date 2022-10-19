Байдена раскритиковали за опустошение стратегического нефтяного резерва США

Вашингтон, 19 октября. Администрация Белого дома планирует продолжить продажи нефти из стратегического резерва для стабилизации цен на бензин в США. Об этом со ссылкой на собственные источники в администрации Байдена сообщило издание The Wall Street Journal.
Ожидается, что в сегодняшнем обращении к нации президент Байден сообщит о выпуске на рынок очередной партии нефти объемом около 15 миллионов баррелей. Отмечается, что к такому шагу правительство прибегнет для снижения стоимости бензина на американских заправках на фоне отказа ОПЕК+ от требований администрации пересмотреть решение о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.
По мнению стратегов Демократической партии, свежая партия нефти из стратегических запасов должна привести к снижению цен на топливо в США, что позитивно повлияет на рейтинг демократов перед предстоящими 8 ноября промежуточными выборами в Конгресс.
В то же время многие отраслевые аналитики критикуют решение Байдена, называя его популистским и неэффективным. По их мнению, стоит ожидать, что в своей речи американский президент в который раз возложит ответственность за повышение стоимости бензина на Россию, ОПЕК и владельцев заправок. В то же время основная причина подорожания топлива состоит в провальной политике по «зеленой трансформации» экономики, в рамках которой в США закрылись многие нефтеперерабатывающие заводы. Неспособность оставшихся в строю предприятий полностью удовлетворить спрос на топливо и привел к росту цен: с момента избрания Байдена средняя стоимость галлона бензина выросла в США на 1,66 доллара.
«Политика США, направленная на отказ от потребления нефти, привела к переходу нефтеперерабатывающих заводов на возобновляемые источники энергии или полному закрытию. Эта тенденция ускорилась во время пандемии COVID-19, а затем еще больше ускорилась после инаугурации Байдена», — отметил аналитик топливной компании DTN Брайан Милн.
Эксперты указывают, что увеличение поставок нефти не сможет решить проблем с ее переработкой, а потому значительного эффекта новое сокращение запасов не принесет. Более того, в ответ на попытки США повлиять на мировые цены на нефть, руководство ОПЕК+ может прибегнуть к дополнительному сокращению добычи, что сведет на нет усилия Белого дома. В то же время дальнейшее сокращение резервов, которые находятся на минимальном уровне с 1984 года, является прямой угрозой национальной безопасности.
По мнению старшего энергетического аналитика инвестиционной компании Sanford C. Bernstein Нила Бевериджа, растущий спрос со стороны Китая, экономика которого восстанавливается после ограничений, связанных с COVID-19, приведет к новому дефициту нефти. Это может подтолкнуть стоимость барреля к 120 долларам.
«Вот когда действительно понадобится стратегический резерв. И если резервы частично исчерпаны, это может привести к более резкому росту цен», — уверен он.
В то же время пополнение истощившихся запасов нынешняя администрация планирует осуществить при достижении нефти цены в 65—72 доллара за баррель, что в сложившихся условиях выглядит малореальным.
Некоторые наблюдатели предполагают, что действия Байдена дают основания для запуска процедуры импичмента, поскольку американский президент своими действиями пытается обеспечить выгоду для своей партии в ущерб национальным интересам США.