В преддверии зимы: как подготовить кожу к холодам

Осень заканчивается, а это значит, что наступает время, когда кожа нуждается в особом уходе. Врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано рассказала ФАН о способах подготовки кожи к зимнему сезону.
«Летом все было замечательно, многие загорали, отдыхали, плюс соленый воздух, поэтому кожа была достаточно увлажненная. Однако нужно понимать, что загар — это стрессовая реакция кожи на солнце, и из-за этого кожа утолщается примерно в десять раз», — рассказала Татьяна Баллирано.
По этой причине возникает дефицит влаги, а из-за того, что кожа стала толще — морщинки начинают более явно проявляться.
«Плюс разрушаются волокна коллагена, эластина, появляется много свободных радикалов, которые вызывают старение. Осенью-зимой начинаются холода, наступает отопительный сезон, что способствует сухому воздуху в помещении, а снаружи — холодная ветреная погода, поэтому кожа начинает обветриваться, а это стрессовая ситуация», — считает специалист.
Все процедуры для кожи должны быть направлены на питание и увлажнение. Существует несколько основных методов.
1. Использование защитных «колд-кремов» при выходе на улицу. В их составе должны быть компоненты ланолина, глицерин, витамин А, Е и масла (оливковое, ростки пшеницы, абрикосовое и пр.). Такой состав хорошо проникает в кожу и оказывает питательный эффект. Плюс считается, что витамины А и Е — это витамины молодости, которые борются со свободными радикалами. Плюс обязательно использовать тканевые питательные маски.
2. Осенне-зимний период — это период борьбы с пигментными пятнами, сосудистыми образованиями, то есть так называемый период «лазера». Это допустим неодимовый лазер, который убирает признаки фотостарения. Процедура фракционного омоложения (фракционный лазер), эрбиевый лазер. Это когда снимается верхний слой кожи, выпаривается и симулируется образование нового коллагена, что дает визуальный омолаживающий эффект.
3. Другими немаловажными процедурами для кожи являются ревитализация и мезотерапия с препаратами, содержащими гиалоурановую кислоту, которая должна попадать в кожу изнутри. Она оказывает лифтинговый увлажняющий эффект. Косметолог призывает не вестись на средства, где написано, что гиалоурановая кислота в составе, поскольку она не может проникнуть внутрь.
4. Использование пиллинга, при котором отшелушивается ороговевший верхний слой. Чем старше становится женщина — тем медленнее у нее процесс регенерации.
Особое внимание стоит обратить на рацион питания в осенне-зимний период, которое оказывает влияние не только на кожные покровы, но и состояние организма в целом.
«Питание априори должно быть правильным. Летом мы исключаем острые, пикантные продукты, которые дополнительно вызывают потоотделение, чтобы организм не получил дополнительного обезвоживания. В осенне-зимний период питание должно быть сбалансированным. Зимой человек меньше двигается, поэтому надо уменьшать каллораж пищи за счет снижения легкоусвояемых углеводов. Можно добавлять витамин С (лимоны, фрукты). Побольше белка, сырых овощей и не забывать об употреблении оливкового масла», — порекомендовала врач-косметолог.
В прошлом месяце косметолог Баллирано рассказывала о пластических операциях певицы Нюши.