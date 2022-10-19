В преддверии зимы: как подготовить кожу к холодам

1. Использование защитных «колд-кремов» при выходе на улицу. В их составе должны быть компоненты ланолина, глицерин, витамин А, Е и масла (оливковое, ростки пшеницы, абрикосовое и пр.). Такой состав хорошо проникает в кожу и оказывает питательный эффект. Плюс считается, что витамины А и Е — это витамины молодости, которые борются со свободными радикалами. Плюс обязательно использовать тканевые питательные маски.