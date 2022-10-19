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Агрессивный третьеклассник покалечил учительницу в Красноярске

Происшествия
Агрессивный третьеклассник покалечил учительницу в Красноярске

Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения на учительницу в школе Красноярска. По предварительным данным, педагог пострадала от ученика третьего класса, сообщило издание KP.ru.

В учебном заведении хорошо знают этого ребенка. У него случаются приступы гнева, в результате чего страдают педагоги и одноклассники. В последнем случае учительница пошла на больничный. Она получила травмы живота, руки и ноги.

Согласно неофициальной информации, сначала между школьниками произошел конфликт. Учительница решила вмешаться, чтобы его погасить. Маленький злоумышленник начал бить ее, а затем прищемил руку дверью.
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