Агрессивный третьеклассник покалечил учительницу в Красноярске

Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения на учительницу в школе Красноярска. По предварительным данным, педагог пострадала от ученика третьего класса, сообщило издание KP.ru.
В учебном заведении хорошо знают этого ребенка. У него случаются приступы гнева, в результате чего страдают педагоги и одноклассники. В последнем случае учительница пошла на больничный. Она получила травмы живота, руки и ноги.
Согласно неофициальной информации, сначала между школьниками произошел конфликт. Учительница решила вмешаться, чтобы его погасить. Маленький злоумышленник начал бить ее, а затем прищемил руку дверью.