Пакет с патронами обнаружили на улице в Мелитополе

Информация об обнаружении пакета с боеприпасами поступила в дежурную часть УВД по Мелитополю. Правоохранители задержали предполагаемого владельца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В полицию обратился местный житель, который заявил о подозрительной находке. По прибытии стражи порядка выявили 27 патронов к автомату Калашникова и магазин, а также 20 патронов к винтовке, приспособление для курения наркотиков и бумажный сверток с серо-зеленым веществом.
После опроса очевидца были установлены личность и местонахождение хозяина изъятого. Его доставили для проведения следственных действий. Однако гражданин не смог пояснить, где взял боеприпасы, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.