Пакет с патронами обнаружили на улице в Мелитополе

В полицию обратился местный житель, который заявил о подозрительной находке. По прибытии стражи порядка выявили 27 патронов к автомату Калашникова и магазин, а также 20 патронов к винтовке, приспособление для курения наркотиков и бумажный сверток с серо-зеленым веществом.