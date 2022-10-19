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Пакет с патронами обнаружили на улице в Мелитополе

Происшествия
Пакет с патронами обнаружили на улице в Мелитополе

Информация об обнаружении пакета с боеприпасами поступила в дежурную часть УВД по Мелитополю. Правоохранители задержали предполагаемого владельца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В полицию обратился местный житель, который заявил о подозрительной находке. По прибытии стражи порядка выявили 27 патронов к автомату Калашникова и магазин, а также 20 патронов к винтовке, приспособление для курения наркотиков и бумажный сверток с серо-зеленым веществом.

После опроса очевидца были установлены личность и местонахождение хозяина изъятого. Его доставили для проведения следственных действий. Однако гражданин не смог пояснить, где взял боеприпасы, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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