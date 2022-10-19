Жители Самарской области обнаружили крупнокалиберные снаряды

В Управлении Росгвардии по Самарской области рассказали об опасном инциденте.
Как пояснили в ведомстве, жители поселка Лесной в Борском районе Самарской области во время земельных работ на своем участке заметили несколько подозрительных предметов, напоминающих ржавые артиллерийские снаряды, сообщает sovainfo.ru.
Они позвонили в дежурную часть, на место оперативно прибыла группа разминирования ОМОН «Утес». Специалисты подтвердили, что речь идет об артиллерийских снарядах калибром 152 мм в состоянии сильной коррозии. Соблюдая необходимые меры безопасности, взрывотехники уничтожили боеприпасы прямо на месте ЧП.