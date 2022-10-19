Актриса Анна Хилькевич пыталась увеличить грудь с помощью заклинаний

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич в детстве сильно комплексовала из-за своей внешности. Актриса призналась, что пыталась увеличить грудь с помощью заклинаний.
«Я перепробовала множество способов, чтобы иметь пышные формы. Это было и поедание капусты, и втирание специальных мазей, а также прослушивания аудиодиска с заклинаниями на рост груди, но ничего не помогало», — рассказала Хилькевич «Газете.Ru».
Актриса решилась на пластику груди, когда окончила институт и призналась, что не жалеет об этом. Сейчас Хилькевич счастлива в браке и воспитывает двоих дочерей.