Тысячи парижан присоединились к общенациональной забастовке

Тысячи жителей столицы Пятой республики вышли на улицы с требованием повышения заработной платы, ограничения цен, введения налога на сверхприбыль и поддержки права на забастовку.
Митинг стал продолжением забастовки работников нефтеперерабатывающих заводов. Протестующие не выходят на работу. Это привело к серьезным перебоям со снабжением бензином автозаправок – около 30 процентов станций испытывают нехватку топлива. Как заявляют протестующие, правительство решило силой заставить часть участников стачки выйти на работу. Профсоюзы в ответ обвинили власти в нарушении священного для французов права бастовать.
«Когда полиция приходит за бастующими домой и силой заставляет идти на работу — поднимается вопрос права на забастовку. Я слышу, как министры говорят, что бастующих очень мало, но тогда, почему бы им просто не заменить их для работы на нефтеперерабатывающих заводах? Это, с одной стороны, доказывает, что бастует действительно много рабочих. А с другой, что правительство предпочитает «решать» проблемы при помощи насилия, посылая жандармов, чтобы принудить бастующих вернуться к работе», — прокомментировал один из организаторов демонстрации, генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда Филипп Мартинес.
Демонстранты протестовали против инфляции, возникшей на фоне роста цен, а также выступили с призывом инвестировать в экологические проекты. Французы требуют остановить рост цен на отопление и электричество и повысить заплаты.
«Что касается повышения заработной платы, то оно обсуждается очень локально, в частных компаниях. Но у правительства есть возможность повысить МРОТ для госслужащих, это их ответственность», — заявил генеральный секретарь Force Ouvriere Фредерик Суйо.
Возмутило французов и разрешение Совета министров принять бюджет на первую часть 2023 года без голосования Народного собрания.
«Граждане сегодня, в особенности граждане Франции, ненавидят, когда им «выкручивают руки». Очевидно, что это не найдет поддержки и не сработает. Французы не потерпят этого», — убежден Фабьен Вильдье, делегат Южного железнодорожного союза.
Среди демонстрантов замечены политик Жан-Люк Меланшон и лауреат Нобелевской премии Анни Эрно.