Тысячи парижан присоединились к общенациональной забастовке

Митинг стал продолжением забастовки работников нефтеперерабатывающих заводов. Протестующие не выходят на работу. Это привело к серьезным перебоям со снабжением бензином автозаправок – около 30 процентов станций испытывают нехватку топлива. Как заявляют протестующие, правительство решило силой заставить часть участников стачки выйти на работу. Профсоюзы в ответ обвинили власти в нарушении священного для французов права бастовать.