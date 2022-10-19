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СПЧ назвал дискриминацией отмену выплат мобилизованным военным пенсионерам

Экономика
СПЧ назвал дискриминацией отмену выплат мобилизованным военным пенсионерам

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России сообщил в докладе о результатах мониторинга реализации указа «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» об установлении фактов дискриминации мобилизованных военных пенсионеров. Документ опубликован в Telegram-канале ведомства.

СПЧ в докладе констатировал, что в России появилась практика снятия призванных на службу военных пенсионеров с очереди на жилищные субсидии, а также лишения их военных пенсий. Совет призвал не допускать таких нарушений.

«Поступила информация о практике снятия военных пенсионеров, призванных на военную службу по мобилизации, с очереди на получение жилищной субсидии, а также о прекращении им выплаты военных пенсий. Данная практика является дискриминационной и должна быть прекращена», — считает СПЧ.

Кроме того, по данным ведомства, некоторые регионы вовсе не предоставляли дополнительных льгот и социальных гарантий мобилизованным. По мнению Совета по правам человека, это также приводит к дискриминации россиян, выполняющих свой долг.
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