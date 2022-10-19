Надежда Бабкина рассказала о неприятной истории, которая случилась с ней в Киеве

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина вспомнила свою последнюю поездку в Киев в 2013 году. Певица рассказала, что с ней произошла неприятная история.
«После концерта вышли люди, цветочки дарят, говорят: «Надя, спасибо и приезжайте еще». И вдруг я слышу: «Сейчас прям, никогда уже больше сюда не приедет». Я уже тогда поняла очень странное поведение», — рассказала Бабкина в программе «Антонимы».
Она также вспомнила, как совсем недавно посещала с концертами Донбасс. По словам певицы, жители региона встретили ее радушно. Исполнительница постаралась, чтобы они на два часа забыли о своих бедах.