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Ведущий Fox News Карлсон пролил свет на план мести США в отношении Маска

Политика
Ведущий Fox News Карлсон пролил свет на план мести США в отношении Маска

Белый дом намерен уничтожить предпринимателя Илона Маска после его заявления о Starlink на Украине. К такому выводу пришел ведущий Fox News Такер Карлсон.

Ранее американский бизнесмен обратился в Пентагон с предупреждением, что SpaceX не в силах оплачивать обслуживание системы спутниковой связи на Украине. В связи с этим Маск попросил содействия у Минобороны США.

«Маск пытается дать людям возможность говорить то, что они на самом деле думают, но правящим элитам это не нравится, поэтому Министерство юстиции США сейчас ведет расследование в отношении бизнесмена в силу причин, которые никто даже не может назвать. Они пытаются запугать людей уголовными делами, чтобы добиться их послушания», — раскрыл план мести Карлсон.

Журналист связал подобное поведение Вашингтона с «отчаянием действующего режима». По мнению Карлсона, американское руководство серьезно обеспокоено тем, что у граждан может возникнуть собственная позиция по Украине.
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