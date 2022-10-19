Введение среднего уровня реагирования не повлияет на режим работы резиденции Путина в Сочи

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о работе сочинской резиденции главы государства на фоне введения в Краснодарском крае среднего уровня реагирования.
По словам представителя Кремля, введение особого положения не повлияет на работу резиденции Бочаров Ручей и возможность визита Путина в Сочи.
«Нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин своим указом ввел военное положение на территории четырех новых регионов России.