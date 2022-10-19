Водонаева намекнула, что Собчак украла у нее название для своего шоу

Экс-участница «Дома-2», телеведущая и блогер Алена Водонаева, подколола журналистку Ксению Собчак. Звезда реалити-шоу намекнула, что знаменитая блондинка украла у нее название для своего проекта.
Водонаева опубликовала в соцсетях снимок плаката со своей фотографией. Под портретом звезды можно увидеть надпись «Осторожно: Алена Водонаева!». По словам блогера, плакат датируется 2005 или 2006 годом.
«Название хорошее я себе тогда придумала, правда?» — язвительно отметила телеведущая.
Напомним, Собчак ведет собственный YouTube-канал под названием «Осторожно: Собчак». На нем она выкладывает интервью со звездами и другими медийными персонами, а также публикует спецвыпуски, посвященные актуальным темам.