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Водонаева намекнула, что Собчак украла у нее название для своего шоу

Шоу-бизнес
Водонаева намекнула, что Собчак украла у нее название для своего шоу

Экс-участница «Дома-2», телеведущая и блогер Алена Водонаева, подколола журналистку Ксению Собчак. Звезда реалити-шоу намекнула, что знаменитая блондинка украла у нее название для своего проекта.

Водонаева опубликовала в соцсетях снимок плаката со своей фотографией. Под портретом звезды можно увидеть надпись «Осторожно: Алена Водонаева!». По словам блогера, плакат датируется 2005 или 2006 годом.

«Название хорошее я себе тогда придумала, правда?» — язвительно отметила телеведущая.

Напомним, Собчак ведет собственный YouTube-канал под названием «Осторожно: Собчак». На нем она выкладывает интервью со звездами и другими медийными персонами, а также публикует спецвыпуски, посвященные актуальным темам.
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