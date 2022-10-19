Это будет громандная битва: политолог Бредихин о защите Россией Херсонщины

В среду, 19 октября, в России проходит заседание Совета безопасности. Президент РФ Владимир Путин уже объявил военное положение в недавно вошедших в состав РФ регионах.
В рамках военного положения, власти региона, где он действует, имеют право:
— задействовать СМИ в целях обороны;
— вводить комендантский час;
— привлекать население к выполнению задач в целях обороны, восстановлению систем жизнеобеспечения в случае их повреждения, к тушению пожаров;
— укреплять работу по организации общественного порядка, охране военных, государственных и специальных объектов.
Учитывая, что противник усиленно атакует Херсонскую область, возможно, разговор в Совете безопасности России пойдет об увеличении контингента российских вооруженных сил на этом направлении и усилении их обеспеченности боевыми ресурсами, а также об организации эвакуации мирного населения региона.
Между тем принятые региональными и федеральными властями меры по эвакуации мирных жителей с Харсонщины украинской стороной были поняты превратно. Однако, как считает член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, любые инсинуации на данную тему не соответствуют действительности.
«Как бы написали наши враги (именно враги!), то, что Россия сдает Херсон — это неправда. Соответственно, мы будем биться до конца и до разгрома ВСУ и вообще всей нацистской идеологии на Украине. Поэтому, безусловно, то, что происходит сейчас, это меры для сохранения жизни наших граждан. Безусловно и то, что Сергей Суровикин даст тот самый бой, по сравнению с которым все предыдущие покажутся достаточно небольшими. То есть это будет громадная битва», — уверен эксперт.
Ранее Антон Бредихин заявил ФАН, что цель по демонтажу государственной системы Украины будет достигнута.