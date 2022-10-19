Это будет громандная битва: политолог Бредихин о защите Россией Херсонщины

Между тем принятые региональными и федеральными властями меры по эвакуации мирных жителей с Харсонщины украинской стороной были поняты превратно. Однако, как считает член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, любые инсинуации на данную тему не соответствуют действительности.