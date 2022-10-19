Жители пострадавшего при ЧП в Ейске дома получат компенсации от 10 до 100 тысяч рублей

Каждому, кто прописан по этому адресу, будет выделена материальная помощь в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, 50 тысяч на каждого члена семьи полагается в случае частичной потери имущества, а 100 тысяч – при полной потере. Для этого специалисты оценочных комиссий должны подписать соответствующие заключения.