Жители пострадавшего при ЧП в Ейске дома получат компенсации от 10 до 100 тысяч рублей

Более 280 жителей дома 20/1 на улице Коммунистической в Ейске подали заявление на единовременную выплату, из них 133 человека – из трех поврежденных в результате ЧП подъездов, сообщает корреспондент ФАН.
Каждому, кто прописан по этому адресу, будет выделена материальная помощь в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, 50 тысяч на каждого члена семьи полагается в случае частичной потери имущества, а 100 тысяч – при полной потере. Для этого специалисты оценочных комиссий должны подписать соответствующие заключения.
ЧП в Ейске произошло 17 октября, когда во двор девятиэтажного жилого дома рухнул боевой самолет Су-34. В результате вспыхнул сильный пожар, охвативший несколько этажей. Позднее стало известно о 15 погибших и 43 пострадавших.