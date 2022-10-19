МИД Германии назвал причину ужесточения выдачи туристических виз россиянам

Ужесточение порядка выдачи туристических виз Германии россиянам объясняется адаптацией к общеевропейским правилам, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
Россиянам, желающим получить туристическую визу в Германию, теперь необходимо предоставить выписку из банка, работающего на территории Евросоюза. Граждане РФ не могут предъявить соответствующие документы, поэтому получение виз становится невозможным.
«В принципе нужно разделять: не правительство Германии ужесточает (правила), но Еврокомиссия распространила скорректированные общие правила выдачи шенгенских виз россиянам», — заявил Бургер.
Претендующие на туристические визы россияне должны документально доказать, что смогут обеспечивать себя во время пребывания в Шенгенской зоне. Однако подтвердить платежеспособность можно только через европейские банки.