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МИД Германии назвал причину ужесточения выдачи туристических виз россиянам

Общество
МИД Германии назвал причину ужесточения выдачи туристических виз россиянам

Ужесточение порядка выдачи туристических виз Германии россиянам объясняется адаптацией к общеевропейским правилам, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Россиянам, желающим получить туристическую визу в Германию, теперь необходимо предоставить выписку из банка, работающего на территории Евросоюза. Граждане РФ не могут предъявить соответствующие документы, поэтому получение виз становится невозможным.

«В принципе нужно разделять: не правительство Германии ужесточает (правила), но Еврокомиссия распространила скорректированные общие правила выдачи шенгенских виз россиянам», — заявил Бургер.

Претендующие на туристические визы россияне должны документально доказать, что смогут обеспечивать себя во время пребывания в Шенгенской зоне. Однако подтвердить платежеспособность можно только через европейские банки.
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