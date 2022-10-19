Владелица русского ресторана в ФРГ Дирксен заявила об угрозах убийством со стороны украинцев

Владелица русского ресторана «Родина», расположенного в немецком городке Митвайда, Алена Дирксен рассказала в интервью корреспонденту ФАН о поступающих в ее адрес стороны украинцев угрозах.
Алена проживает в Саксонии уже более 20 лет. Семь лет назад она решила открыть небольшой ресторанчик русской кухни — «Родина». По ее словам, сразу после начала спецоперации, 24 февраля, от нее требовали снять российский флаг с ресторана, заменив его на сине-желтый, и сменить его концепцию. Тем не менее Дирксен на провокации не подалась, ресторан продолжил работу в прежнем виде. Но 10 октября в Сети появилось видео, на котором украинские беженцы митингуют в Дрездене, а человек за кадром обращается к президенту РФ со словами: «Владимир Владимирович, им сегодня мало было. Вот, здесь у нас, в Дрездене, тоже можно один разок … (нецензурное слово. — Прим. ФАН.) хорошенько». Оно взорвало Сеть и круто изменило жизнь владелицы русского ресторана.
Авторство видео приписывают именно Алене Дирксен, она эти обвинения отвергает. И как бы там ни было результатом стало то, что на русскоязычную немку обрушилась лавина угроз: в соцсетях, в письмах на электронную почту, в телефонных звонках, украинцы обещали ее выследить, облить кислотой, «вырезать ее семью» и совершить прочие не менее жестокие акты возмездия. Ее также не преминули внести в списки печально известного неонацистского сайта «Миротворец».
В интервью корреспонденту ФАН Алена Дирксен рассказала свою версию событий, которые превратили ее жизнь и жизнь ее семьи в ад.
— Алена, расскажите, в чем вас обвиняют и насколько обоснованы эти обвинения?
— По информации из газет и социальных сетей, меня хотят обвинить в призыве к терроризму. Я не считаю, что эти обвинения обоснованные, так как я никогда не призывала к каким-либо террористическим или иным насильственным действиям. Все началось с появившегося в Сети видео. Но на нем даже нет моего лица. Да, в этот вечер мы были в ресторане, я снимала видео. Но я снимала сцену, как мы сидим в ресторане, и там был короткий кусочек вот этих демонстрантов, которые попали на эту запись. На видео, которое распространяют сейчас, есть голос, но в действительности я ничего на этом видео не произносила.
Полиция не забирала у меня никакие ни телефоны, ни ноутбуки. От них вообще не было никаких известий. Все, что я знаю об обвинениях в мой адрес, это информация, которая крутится на данный момент в социальных группах, на медиаресурсах и в газетах. Насчет того, что против меня возбудили уголовное дело, что что-то ведется, никакой информации от полиции нет.
Я же, в свою очередь, лично относила в правоохранительные органы все скриншоты угроз, дала сотрудникам также доступ к моей электронной почте. Они все это зафиксировали и сказали, что будут этим заниматься. Что касается возбуждения уголовного дела против меня из-за видео, на данный момент такой информации еще нет.
— Как так получилось по-вашему, что подобная запись вообще появилась?
— Я не знаю, могу только предположить, что эта фраза была взята где-то или составлена из моих каких-то отдельных слов и видео, когда я говорила какие-то отдельные фразы. Или, например, когда я разговаривала со своими родственниками или со своими друзьями. Может что-то было где-то записано с телефона или каких-то сообщений, которые я могла отправлять своим родственникам или своим друзьям. Я только так могу это себе объяснить.
Думаю, что все мои социальные сети начали «просвечивать» еще в марте. И материал был специально собран таким образом, чтобы можно было раздуть очень большой скандал.
— Когда начали поступать первые угрозы и какова была ваша реакция?
— Первые угрозы начали поступать как раз еще тогда, в марте. Я была очень шокирована всем происходящим и растеряна, так как я не знала, как с этим поступать, как к этому относиться. Поскольку до этого мне никогда не приходили подобные угрозы, и у меня никогда не было проблем с дискриминацией или агрессией в мою сторону или в сторону моей семьи.
— Что вы отвечали людям, которые писали угрозы?
— Я никогда никаким образом не отвечала тем людям, которые присылали мне угрозы. Просто пыталась их заблокировать, чтобы не получать дальнейших сообщений. А когда угрозы поступали на рабочий телефон, я просто старалась поскорее положить трубку и как-то успокоить себя, чтобы не принимать это слишком близко к сердцу.
— Насколько я знаю, вы обратились в полицию. Как они себя повели, что сделали, у вас же вроде два гражданства: российское и немецкое?
— Да, я являюсь как гражданином Российской Федерации, так и гражданкой Германии. Я уже неоднократно обращалась в полицию до октябрьского инцидента и уже после. Полиция всегда относилась к этому очень серьезно и профессионально. Они фиксировали все угрозы и сказали, что будут все расследовать. Но пока еще результатов, к сожалению, никаких нет.
— Как вы оцениваете действия немецких властей в целом, они помогают вам или напротив — восприняли вас как врага?
— Я, к сожалению, никак не могу оценить действия немецких властей, так как моя проблема длится с марта месяца, но до сих пор не решена. Я уже неоднократно писала заявление в полицию, но из представителей властей никто этим не интересовался.
— Помимо словесных угроз и буллинга в соцсетях агрессоры оказывали какое-то физическое воздействие, если да, то какое?
— Помимо словесных угроз у меня был взломан почтовый ящик. А в ресторане были расклеены стикеры, дискредитирующие власти РФ.
— Что сейчас происходит с вашим бизнесом, как изменилась жизнь семьи?
— На данный момент бизнес просто приостановился. Из поставщиков напитков один уже расторг со мной договор о сотрудничестве из-за всей этой ситуации. Конечно, жизнь семьи тоже очень изменилась: мы все стали еще более осторожными. Мы не понимаем, что происходит и это очень большой стресс на данный момент для нас всех.
— Вам не приходила в голову мысль уехать из города, из страны, хотя бы на время?
— Да, конечно, такая мысль в голове пробегала. Но здесь семья, бизнес.
— Кто вам сейчас помогает, кто остался с вами, изменились ли отношения с друзьями?
— На данный момент мне очень помогает Европейский информационный центр по правам человека. Конечно, есть знакомые и друзья, которые тоже помогают и поддерживают. Но у некоторых людей отношение ко мне изменилось. Некоторые поверили в то, что я и правда призвала к каким-то террористическим действиям. Но, слава богу, нашлись люди, которые во все это все-таки не поверили, встали на мою сторону и пытаются меня как-то поддержать.
— Что будете делать дальше? Как будете себя защищать?
— На данный момент я, конечно, точно также планирую работать и дальше в своем ресторане. И я буду пытаться защищать себя всеми возможными путями, которые предоставляют мне законы ФРГ.
— В случае усугубления ситуации рассматриваете ли вариант возвращения в Россию и чем будете здесь заниматься?
— Надеюсь на то, что все-таки немецкая общественность начнет обращать внимание на ситуации и инциденты, которые сейчас происходят между украинцами и русскими немцами на территории Германии. Надеюсь, будут все-таки приняты какие-то меры, чтобы пресечь подобные явления. Конечно, я думала о том, чтобы вернуться в Россию. Но так как я уехала оттуда в десять лет, у меня просто нет вообще никакого представления о том, чем я буду заниматься на территории Российской Федерации. Ведь я практически всю свою жизнь провела в Германии.
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