Владелица русского ресторана в ФРГ Дирксен заявила об угрозах убийством со стороны украинцев

— По информации из газет и социальных сетей, меня хотят обвинить в призыве к терроризму. Я не считаю, что эти обвинения обоснованные, так как я никогда не призывала к каким-либо террористическим или иным насильственным действиям. Все началось с появившегося в Сети видео. Но на нем даже нет моего лица. Да, в этот вечер мы были в ресторане, я снимала видео. Но я снимала сцену, как мы сидим в ресторане, и там был короткий кусочек вот этих демонстрантов, которые попали на эту запись. На видео, которое распространяют сейчас, есть голос, но в действительности я ничего на этом видео не произносила.