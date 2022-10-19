Вооруженные силы Украины планируют взорвать плотину Каховской ГЭС с помощью речных мин

Если у ВСУ получится привести план в действие, то это, возможно, приведет к продовольственному упадку на правобережной части Херсона из-за затруднения поставок продуктов, медикаментов и других материалов. В районе затопления могут оказаться населенные пункты Николаевка, Ивановка, Новотягинка, Ольговка, Львово, Токаревка, Понятовка, Никольское, Садовое, Приднепровское, Антоновка, а также прибрежная часть Херсона.