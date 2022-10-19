Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сенатор Клишас: указ Путина о военном положении уже поступил в Совфед для утверждения

Политика
Сенатор Клишас: указ Путина о военном положении уже поступил в Совфед для утверждения

Указ президента РФ Владимира Путина о введении военного положения в четырех новых субъектах страны поступил в Совет Федерации для утверждения, сообщил сенатор Андрей Клишас.

Глава государства во время заседания Совета безопасности РФ 19 октября объявил, что режим военного положения вводится в республиках Донбасса, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей. Теперь инициатива должна пройти утверждение в парламенте.

«Да, поступил», — сказал Клишас, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что Госдума получила уведомление президента о его решении ввести военное положение в четырех новых регионах России.
путин совфед клишас военное положение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду