Сенатор Клишас: указ Путина о военном положении уже поступил в Совфед для утверждения

Указ президента РФ Владимира Путина о введении военного положения в четырех новых субъектах страны поступил в Совет Федерации для утверждения, сообщил сенатор Андрей Клишас.
Глава государства во время заседания Совета безопасности РФ 19 октября объявил, что режим военного положения вводится в республиках Донбасса, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей. Теперь инициатива должна пройти утверждение в парламенте.
«Да, поступил», — сказал Клишас, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что Госдума получила уведомление президента о его решении ввести военное положение в четырех новых регионах России.